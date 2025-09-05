USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Трагедия на базе отдыха в Нахчыване

08:48 2779

В Нахчыване на территории одной из баз отдыха в селе Айрындж Шахбузского района произошел трагический инцидент.

По сообщению местного издания Nuhçıxan, на базе отдыха опрокинулась платформа над водоемом, что привело к гибели двух членов семьи. Еще один представитель семьи скончался в дороге в больницу от пережитого шока.

Другие члены семьи, ехавшие на автомобиле в больницу, попали в аварию. В ДТП пострадали жители города Нахчывана Турал Гусейнов (1983 г.р.) и его сын Ниджат Гусейнов (2007 г.р.). Обоих доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу. Ведется расследование.

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 493
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 1260
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 415
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 1879
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50 1189
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05 2424
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35 2904
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 5651
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 5301
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 3679
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 4324

