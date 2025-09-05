Трагедия на базе отдыха в Нахчыване

В Нахчыване на территории одной из баз отдыха в селе Айрындж Шахбузского района произошел трагический инцидент.

По сообщению местного издания Nuhçıxan, на базе отдыха опрокинулась платформа над водоемом, что привело к гибели двух членов семьи. Еще один представитель семьи скончался в дороге в больницу от пережитого шока.

Другие члены семьи, ехавшие на автомобиле в больницу, попали в аварию. В ДТП пострадали жители города Нахчывана Турал Гусейнов (1983 г.р.) и его сын Ниджат Гусейнов (2007 г.р.). Обоих доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу. Ведется расследование.