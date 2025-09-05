Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине

«Мы рассматриваем это как опасность для нас - присутствие международных сил или каких-то иностранных сил, сил стран НАТО на украинской земле вблизи наших границ», - сказал Песков журналистам. Его слова приводит Интерфакс.

Песков добавил, что представители Европы говорят об обеспечении безопасности Украины за счет размещения на ее территории европейских военных: «Нельзя обеспечивать безопасность одной страны за счет разрушения безопасности другой. Это не поможет нам стать ближе к решению украинского конфликта».

«Мы враг для НАТО. Это написано в документах НАТО. Мы будем делать все, что необходимо, для обеспечения нашей безопасности», - заявил Песков.

«Могут ли обеспечивать и предоставлять гарантии безопасности Украины иностранные, особенно европейские и американские военные контингенты? Однозначно нет, не могут. Это не может быть гарантией безопасности Украины, которая устроила бы нашу страну», — сказал он.

По словам пресс-секретаря Кремля, приближение НАТО к границам с Россией было одной из «первопричин» войны в Украине.

Песков также заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.

Вариант размещения иностранного военного контингента в рамках обеспечения гарантий безопасности обсуждался на встрече «коалиции желающих», которая прошла накануне. По итогам переговоров президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в миссии. Речь в том числе идет о планах «присутствовать на земле, на море или в воздухе» в Украине «на следующий день после прекращения огня», либо участвовать в поддержке украинской армии. Позднее три страны Евросоюза — Италия, Польша и Румыния — отказались отправлять свои войска в Украину, однако подтвердили готовность оказать другую помощь.