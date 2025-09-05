USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Трамп продолжает давить на индийцев

Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе видеоконференции с участниками «коалиции желающих» обвинил страны ЕС в закупке российской нефти через Индию. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Согласно данным издания, Трамп обвинил европейские страны в «пособничестве российской военной машине». В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с 2022 года импорт российской нефти в ЕС «существенно снизился». По ее словам, активные поставки продолжают только Венгрия и Словакия.

Как пишет Bild, европейские участники встречи предложили направить делегацию в Вашингтон для создания совместной рабочей группы по разработке новых антироссийских санкций. Пока неясно, принял ли американский президент это предложение.

*** 10:05

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение своего окружения по торговому соглашению с Дели, настаивая на сокращении закупок Индией нефти из России, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Центральным пунктом в документе было предложение индийской стороны значительно снизить пошлины на американские товары.

Проект соглашения, по данным газеты, готовили контактировавшие с индийской стороной глава Госдепа Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Китай и Индия являются крупнейшими покупателями российской нефти. В прошлом месяце Вашингтон ввел дополнительные пошлины в 25% на импорт в США индийской продукции в связи с продолжающимися закупками Индией нефти из РФ.

Таким образом, товары из Индии с 27 августа облагаются США пошлиной в размере 50%, если считать введенные ранее тарифы в 25% в рамках пересмотра администрацией США торговых соглашений со странами мира.

