Трамп продолжает давить на индийцев

Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе видеоконференции с участниками «коалиции желающих» обвинил страны ЕС в закупке российской нефти через Индию. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Согласно данным издания, Трамп обвинил европейские страны в «пособничестве российской военной машине». В ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что с 2022 года импорт российской нефти в ЕС «существенно снизился». По ее словам, активные поставки продолжают только Венгрия и Словакия.

Как пишет Bild, европейские участники встречи предложили направить делегацию в Вашингтон для создания совместной рабочей группы по разработке новых антироссийских санкций. Пока неясно, принял ли американский президент это предложение.