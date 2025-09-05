Путин: «Медведь – он и есть медведь»

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о месте «русского медведя» в союзе с Китаем и Индией.

На пленарной сессии Восточного экономического форума модератор напомнила Путину об облетевшей все мировые СМИ фотографии, где он сидит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Снимок уже символично описали словами «слон, дракон и медведь». «А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?» - поинтересовалась модератор.

«Медведь - он и есть медведь», - шутливо ответил президент.

Он также подчеркнул, что медведь является символом России, но самый большой тигр в мире - уссурийский, то есть тоже российский.