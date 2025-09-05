USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Путин: «Медведь – он и есть медведь»

10:08 1334

Президент России Владимир Путин шуткой ответил на вопрос о месте «русского медведя» в союзе с Китаем и Индией.

На пленарной сессии Восточного экономического форума модератор напомнила Путину об облетевшей все мировые СМИ фотографии, где он сидит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Снимок уже символично описали словами «слон, дракон и медведь». «А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?» - поинтересовалась модератор.

«Медведь - он и есть медведь», - шутливо ответил президент.

Он также подчеркнул, что медведь является символом России, но самый большой тигр в мире - уссурийский, то есть тоже российский.

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 493
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 1261
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 416
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 1880
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50 1190
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05 2426
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35 2904
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 5651
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 5301
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 3680
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 4324

