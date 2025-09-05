Путин пообещал бить по войскам НАТО

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2025 назвал законным выбором Украины ее стремление вступить в Европейский союз. В то же время он подчеркнул, что втягивание страны в НАТО напрямую затрагивает интересы России в сфере безопасности.

«Что касается возможных воинских контингентов в Украине. Это одна из первопричин конфликта — втягивание Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — заявил он.

Вместе с тем российский президент отметил, что при достижении долгосрочного мира «никакого смысла в нахождении иностранных войск в Украине не будет».

Отдельно Путин вновь заявил, что Москва является оптимальным местом для переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной. «Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», — сказал глава государства.