Путин пообещал бить по войскам НАТО

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2025 назвал законным выбором Украины ее стремление вступить в Европейский союз. В то же время он подчеркнул, что втягивание страны в НАТО напрямую затрагивает интересы России в сфере безопасности.
«Что касается возможных воинских контингентов в Украине. Это одна из первопричин конфликта — втягивание Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — заявил он.
Вместе с тем российский президент отметил, что при достижении долгосрочного мира «никакого смысла в нахождении иностранных войск в Украине не будет».
Отдельно Путин вновь заявил, что Москва является оптимальным местом для переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной. «Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме-2025 и сделал ряд заявлений о перспективах отношений с США, ситуацией в Украине и международном сотрудничестве.
Путин подчеркнул, что в США «много тех, кто готов возобновить или начать новую работу с Россией». Он сообщил, что открыт к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, и между ними достигнута договоренность при необходимости проводить телефонные разговоры.
По словам Путина, у России и США есть хорошие перспективы совместной работы, в том числе на Аляске. «У США есть ресурсы, а у России — технологии сжижения газа, которые эффективнее американских. Нужно только политическое решение», — отметил он.
Путин также сообщил, что обсуждается возможность совместной работы России, Китая и США в Арктике. При этом Россия, по его словам, не «вставляет никаких палок в колеса» сотрудничеству с другими странами.
Президент России заявил, что Москва «будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны как для России, так и для Украины». Если в Украине удастся достичь долгосрочного мира, подчеркнул он, «никакого смысла в нахождении там иностранных войск не будет».
Вместе с тем Путин отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как «договориться будет практически невозможно».