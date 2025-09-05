USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Путин пообещал бить по войскам НАТО

обновлено 10:30
10:30 1880

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2025 назвал законным выбором Украины ее стремление вступить в Европейский союз. В то же время он подчеркнул, что втягивание страны в НАТО напрямую затрагивает интересы России в сфере безопасности.

«Что касается возможных воинских контингентов в Украине. Это одна из первопричин конфликта — втягивание Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — заявил он.

Вместе с тем российский президент отметил, что при достижении долгосрочного мира «никакого смысла в нахождении иностранных войск в Украине не будет».

Отдельно Путин вновь заявил, что Москва является оптимальным местом для переговоров на высшем уровне между Россией и Украиной. «Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная», — сказал глава государства.

*** 10:16

Президент России Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме-2025 и сделал ряд заявлений о перспективах отношений с США, ситуацией в Украине и международном сотрудничестве.

Путин подчеркнул, что в США «много тех, кто готов возобновить или начать новую работу с Россией». Он сообщил, что открыт к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, и между ними достигнута договоренность при необходимости проводить телефонные разговоры.

По словам Путина, у России и США есть хорошие перспективы совместной работы, в том числе на Аляске. «У США есть ресурсы, а у России — технологии сжижения газа, которые эффективнее американских. Нужно только политическое решение», — отметил он.

Путин также сообщил, что обсуждается возможность совместной работы России, Китая и США в Арктике. При этом Россия, по его словам, не «вставляет никаких палок в колеса» сотрудничеству с другими странами.

Президент России заявил, что Москва «будет уважать гарантии безопасности, которые должны быть выработаны как для России, так и для Украины». Если в Украине удастся достичь долгосрочного мира, подчеркнул он, «никакого смысла в нахождении там иностранных войск не будет».

Вместе с тем Путин отметил, что не видит смысла во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, так как «договориться будет практически невозможно».

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 493
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 1262
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 416
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 1881
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50 1191
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05 2426
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35 2904
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 5651
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 5302
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 3680
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 4324

ЭТО ВАЖНО

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 493
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 1262
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 416
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 1881
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50 1191
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05 2426
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35 2904
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 5651
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 5302
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 3680
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 4324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться