Байден перенес тяжелую операцию

10:21 830

Бывший президент США Джо Байден недавно перенес операцию по удалению раковых клеток со своей кожи, сообщает NBC News со ссылкой на его пресс-секретаря.

Как сообщили в Офисе Байдена, его восстановление после операции проходит хорошо. Телеканал не уточнил, когда именно экс-президент перенес процедуру.

Аналогичную операцию Байден перенес во время своего пребывания на посту президента в феврале 2023 года.

В июле 2022 года он выступил с речью, посвященной проблемам изменения климата и загрязнению окружающей среды. Он рассказал, что в городе Клеймонте (штат Делавэр), в котором он рос, было много нефтеперерабатывающих заводов. Байден тогда уточнил, что у него и других людей, с которыми он жил, рак.

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 500
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 1268
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 417
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 1887
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50 1192
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05 2429
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35 2906
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 5654
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 5304
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 3681
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 4324
