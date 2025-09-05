Байден перенес тяжелую операцию

Бывший президент США Джо Байден недавно перенес операцию по удалению раковых клеток со своей кожи, сообщает NBC News со ссылкой на его пресс-секретаря.

Как сообщили в Офисе Байдена, его восстановление после операции проходит хорошо. Телеканал не уточнил, когда именно экс-президент перенес процедуру.

Аналогичную операцию Байден перенес во время своего пребывания на посту президента в феврале 2023 года.

В июле 2022 года он выступил с речью, посвященной проблемам изменения климата и загрязнению окружающей среды. Он рассказал, что в городе Клеймонте (штат Делавэр), в котором он рос, было много нефтеперерабатывающих заводов. Байден тогда уточнил, что у него и других людей, с которыми он жил, рак.