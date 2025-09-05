USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

«Газпром» увеличит поставки Казахстану

10:18 418

Казахстан и ПАО «Газпром» (Россия) подписали соглашение об увеличении поставок российского газа Астане в 2025 и 2026 годах, говорится в сообщении «Газпрома».

Документ подписали первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках рабочей встречи.

«Стороны в ходе встречи обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа», - говорится в информации.

В ноябре 2023 года «Газпром» и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

