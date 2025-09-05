Экс-советнику Трампа грозит 10 лет

Федеральное бюро расследований (ФБР) в рамках обыска изъяло у бывшего советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона компьютеры, телефоны и папки с документами. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на материалы суда.

Болтона подозревают в незаконном хранении секретных материалов и нарушениях, связанных с обращением с данными, касающимися национальной безопасности. По информации издания, за такие правонарушения в США предусмотрено наказание — до 10 лет лишения свободы.

В судебных документах не уточняется, удалось ли агентам ФБР найти во время обыска документы с грифом секретности или аналогичные материалы на двух телефонах, трех компьютерах и двух жестких дисках, изъятых у Болтона.

Бывший советник, известный своей твердой консервативной позицией, занимал эту должность в 2018–2019 годах. Он ушел в отставку из‑за крупных разногласий с Трампом по вопросам внешней политики. Позже Болтон стал одним из самых заметных критиков администрации. В своих мемуарах он резко раскритиковал процесс принятия решений в Белом доме. Властями США было заявлено, что в ходе публикации книги Болтон нарушил обязательства по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.

Телеканал Fox News 22 августа, ссылаясь на источники, сообщил, что обыск был нацелен на «потенциально секретные документы», которые следователи предполагали увидеть у Болтона. Отметили, что он не был ни задержан, ни арестован. Трамп заявил, что узнал об обыске из СМИ.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что электронные письма Болтона, содержащие засекреченную информацию и отправленные им во время работы в администрации Трампа, могли быть перехвачены разведками «страны-противника». Название возможной страны — Иран, Китай или Россия — пока неизвестно, однако, по версии издания, именно эти государства могли проявлять интерес к переписке Болтона.