Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Азербайджанская делегация на выпуске «Горного воина» в Чимгане

10:38

Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджанской Республики, находится с визитом в Узбекистане для участия в штабных переговорах по вопросам развития двустороннего взаимодействия, сообщает Минобороны Азербайджана.

В Ташкенте состоялась встреча в расширенном формате с участием представителей оборонных ведомств обеих стран. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также проект плана совместной работы на 2026 год.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Учебно-тренировочный центр горной подготовки «Чимган» и приняла участие в церемонии выпуска слушателей курса «Горный воин», в котором проходила подготовку и группа военнослужащих азербайджанской армии.

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01

