Азербайджанская делегация на выпуске «Горного воина» в Чимгане

Делегация, возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджанской Республики, находится с визитом в Узбекистане для участия в штабных переговорах по вопросам развития двустороннего взаимодействия, сообщает Минобороны Азербайджана.

В Ташкенте состоялась встреча в расширенном формате с участием представителей оборонных ведомств обеих стран. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также проект плана совместной работы на 2026 год.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Учебно-тренировочный центр горной подготовки «Чимган» и приняла участие в церемонии выпуска слушателей курса «Горный воин», в котором проходила подготовку и группа военнослужащих азербайджанской армии.