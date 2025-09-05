USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Украинцы пошли вперед и разбили россиян

10:43

Российские войска незначительно продвинулись на севере Сумской области, однако украинская армия взяла под контроль новые позиции на ключевых Купянском и Покровском направлениях. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, российские подразделения продвинулись к югу от Яблоновки в Сумской области. В то же время ВСУ успешно контратаковали в районах Кондратовки, Алексеевки и Садков к северо-востоку от Сум. Российский военный блогер, связанный с Северной группировкой войск, признал, что украинские беспилотники лишают армию РФ преимущества в живой силе и технике, а тактика небольших диверсионных групп оказывается неэффективной.

На Купянском направлении украинские войска смогли улучшить свои позиции. В течение 3–4 сентября российская армия вела наступательные действия вблизи Купянска и окрестных населенных пунктов — Соболевки, Кондрашовки, Кутковки, Петропавловки и Степной Новоселовки. Однако украинские силы контратаковали на северных и западных окраинах города.

Начальник военной администрации Купянского района Андрей Канашевич сообщил, что эвакуация мирного населения осложнена из-за постоянных российских обстрелов. Представитель украинской бригады отметил, что россияне применяют термоплащи, чтобы небольшими группами подходить к позициям ВСУ ночью, а затем сосредотачиваться для атаки.

Российские войска также пытались наступать на Боровском, Лиманском и в северных районах Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли. В то же время ВСУ закрепились на Северском направлении и продвинулись по линии Константиновка – Дружковка.

На Покровском направлении украинские подразделения продвинулись к западу от поселка Утес. В сети появилось видео, где якобы зафиксированы попытки российских военных проникнуть в Покровск через канализационные трубы. Представитель группировки войск «Днепр» подполковник Алексей Бельский опроверг такие сообщения, заявив, что трубы в этом районе имеют диаметр всего 60 сантиметров.

Подтвержденной информации о захвате Красного Лимана российскими войсками нет. Более того, российские подразделения испытывают трудности с логистикой и вынуждены доставлять боеприпасы на передовую силами отдельных солдат.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях также зафиксированы атаки армии РФ, но без продвижения. Украинские военные отмечают рост активности россиян в Запорожской области, где он усиливает давление тяжелой техникой и готовится к новому наступлению.

Тем временем украинские защитники освободили от российских войск поселок Новоэкономичное под Покровском. Однако, по данным разведки, командование РФ поставило перед своими войсками задачу до конца осени захватить три города Донецкой области — Покровск, Мирноград и Доброполье.

Главной целью России остается установление контроля над Покровско-Мирноградской агломерацией и создание «коридора» в направлении Доброполья, куда россияне стягивают дополнительные резервы.

