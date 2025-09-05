Экс-глава молдавской разведки: Гуцул появилась из ниоткуда

В Молдове в конце сентября пройдут парламентские выборы, которые могут стать решающими для будущего страны. По словам бывшего главы военной разведки Молдовы Юрия Бричага, Россия стремится взять политический реванш, поддерживая пророссийские силы, которые способны сформировать правительство.

«У нас может повториться, к сожалению, ситуация, которая сложилась в Грузии, когда был проевропейский президент и пророссийский парламент», – заявил он в интервью РБК-Украина.

Бричаг отметил, что российская пропаганда по-прежнему активно работает в Молдове. «В Республике Молдова существуют разные некоммерческие организации, которые представляют интересы Российской Федерации. Не была проведена соответствующая работа по закрытию и каналов, и людей, которые мечтают увидеть себя в составе Российской Федерации», – сказал он.

По его словам, влияние Москвы особенно сильно среди пожилого населения и национальных меньшинств, где русский язык остается основным в межнациональном общении.

Экс-чиновник подчеркнул, что финансовая поддержка из России играет ключевую роль в успехе пророссийских политиков. Он привел пример Евгении Гуцул, избранной главой Гагаузии: «Эта девушка, которая пришла из ниоткуда. Но финансовые средства, которые были розданы населению Гагаузии, показали, что человек, которого вообще никто не знал, может стать руководителем региона».

Бричаг напомнил, что Гуцул осудили на 7 лет за финансирование из России через беглого олигарха Илана Шора.

По словам Бричага, деятельность Шора иллюстрирует, как Россия продолжает влиять на молдавскую политику. «Эти партии Шора или партии, финансируемые из Российской Федерации, – как головы Змея Горыныча. На месте одной из отрубленных голов появляются три», – заявил он.

Бричаг считает, что власти должны применять более суровые меры, вплоть до изменения законодательства, чтобы такие партии «априори не могли появляться».

Если по итогам выборов будет сформирована пророссийская коалиция, Бричаг предупреждает о риске остановки европейского курса страны. «Президент будет формально находиться в своем кресле, но судьбу страны будет решать парламент и назначенные им министры», – отметил он. В такой ситуации, по его словам, Украине, Молдове и Румынии следует объединить усилия для защиты региональной безопасности и противодействия российскому влиянию.