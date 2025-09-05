USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Лиман под контролем: ВСУ отбили 18 атак российской армии

Российская армия на Лиманском направлении пытается усилить атаки и нарастить количество штурмовых групп, однако все их попытки были успешно отбиты ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Согласно информации оперативной группировки войск «Таврия», российские войска на этом направлении прилагают усилия для увеличения интенсивности штурмовых действий и расширения состава штурмовых групп.

«Украинские воины отбили все атаки захватчиков у Грековки, Нового Мира, Новомихайловки, Карповки, Шандриголово, Торского и в Серебрянском лесничестве», — отметили военные.

По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки российская армия на Лиманском направлении совершила 18 атак, пытаясь прорваться через украинскую оборону в районах Грековки, Карповки, Колодязей, Торского, Новомихайловки, а также в направлениях Нового Мира и Шандриголово.

