Лиман под контролем: ВСУ отбили 18 атак российской армии

Российская армия на Лиманском направлении пытается усилить атаки и нарастить количество штурмовых групп, однако все их попытки были успешно отбиты ВСУ, сообщает РБК-Украина.
Согласно информации оперативной группировки войск «Таврия», российские войска на этом направлении прилагают усилия для увеличения интенсивности штурмовых действий и расширения состава штурмовых групп.
«Украинские воины отбили все атаки захватчиков у Грековки, Нового Мира, Новомихайловки, Карповки, Шандриголово, Торского и в Серебрянском лесничестве», — отметили военные.
По данным Генерального штаба ВСУ, за последние сутки российская армия на Лиманском направлении совершила 18 атак, пытаясь прорваться через украинскую оборону в районах Грековки, Карповки, Колодязей, Торского, Новомихайловки, а также в направлениях Нового Мира и Шандриголово.