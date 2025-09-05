Украина переигрывает Россию в «войне роботов»

В Донецкой области украинские инженеры на базе старого склада собирают наземные беспилотные транспортные средства. Эти машины доставляют боеприпасы, еду и медикаменты, эвакуируют раненых и даже участвуют в штурмах, снижая риск для солдат.

«Условия на местах диктуют свои правила, и мы должны перевести все дроны на цифровое управление», — отметил командир взвода роботизированных комплексов батальона «Антарес». Роботы оснащают каналами связи, Starlink и LTE, чтобы противостоять российским глушителям.

По оценкам экспертов, дроны уже обеспечивают до 80% потерь российской армии. Появились первые полностью роботизированные штурмы. В августе украинская 28-я бригада представила первый в мире беспилотный самолет ПВО, а новые разработки включают дистанционно управляемые турели и ударные наземные дроны.

Россия также развивает собственные системы, однако Украина остается лидером благодаря децентрализованным инициативам инженеров и волонтеров. «Украинские инженеры создают будущее войны не только для Украины, но и для всего мира», — подчеркнула глава Dignitas Ukraine Люба Шипович.

Роботы становятся краеугольным камнем современной войны: они компенсируют нехватку живой силы, уменьшают потери и обеспечивают технологическое преимущество.