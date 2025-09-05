USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»

11:06 515

Украина активно внедряет робототехнику на фронте, меняя тактику ведения войны, пишет Forbes.

В Донецкой области украинские инженеры на базе старого склада собирают наземные беспилотные транспортные средства. Эти машины доставляют боеприпасы, еду и медикаменты, эвакуируют раненых и даже участвуют в штурмах, снижая риск для солдат.

«Условия на местах диктуют свои правила, и мы должны перевести все дроны на цифровое управление», — отметил командир взвода роботизированных комплексов батальона «Антарес». Роботы оснащают каналами связи, Starlink и LTE, чтобы противостоять российским глушителям.

По оценкам экспертов, дроны уже обеспечивают до 80% потерь российской армии. Появились первые полностью роботизированные штурмы. В августе украинская 28-я бригада представила первый в мире беспилотный самолет ПВО, а новые разработки включают дистанционно управляемые турели и ударные наземные дроны.

Россия также развивает собственные системы, однако Украина остается лидером благодаря децентрализованным инициативам инженеров и волонтеров. «Украинские инженеры создают будущее войны не только для Украины, но и для всего мира», — подчеркнула глава Dignitas Ukraine Люба Шипович.

Роботы становятся краеугольным камнем современной войны: они компенсируют нехватку живой силы, уменьшают потери и обеспечивают технологическое преимущество.

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 516
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 1289
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 422
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 1897
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50 1196
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05 2434
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35 2913
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 5660
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 5310
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 3683
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 4325

ЭТО ВАЖНО

Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 516
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 1289
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 422
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 1897
Трамп продолжает давить на индийцев
Трамп продолжает давить на индийцев обновлено 10:50
10:50 1196
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
Кремль: Мы враг для НАТО, никаких иностранных войск в Украине
09:05 2434
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
Кремль разъяснил, зачем Путин «пригласил» Зеленского в Москву
08:35 2913
Трамп доволен Путиным
Трамп доволен Путиным
03:55 5660
Украина атакует Рязань
Украина атакует Рязань
03:42 5310
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 3683
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии?
Так кто хотел... и хотел ли сбить самолет главы Еврокомиссии? главный вопрос, все еще актуально
4 сентября 2025, 20:01 4325
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться