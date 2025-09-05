Пентагон станет «Министерством войны»

USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 5 сентября, намерен подписать указ, согласно которому Пентагон получит дополнительное название — «Министерство войны». Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме.

В бюллетене администрации говорится, что термин «Министерство войны» будет использоваться наряду с нынешним названием — Министерство обороны. В частности, министр обороны Пит Хегсет может официально именоваться «военным министром».

Документ также обязывает Хегсета предложить как законодательные, так и исполнительные меры для постоянного закрепления изменения названия на «Министерство войны США».

Идею возврата к старой терминологии Трамп высказывал еще в июне. Тогда он напомнил, что в здании рядом с Белым домом раньше находилась табличка «министр войны». По словам президента, Соединенные Штаты позднее «стали политкорректными» и заменили название на «Министерство обороны». «Возможно, стоит подумать, чтобы вернуть прежнее название», — говорил Трамп.

По данным Fox News, пока неясно, потребуется ли для окончательного утверждения переименования участие Конгресса, который обладает правом учреждать федеральные ведомства.

Напомним, до 1949 года военное ведомство США официально именовалось «Министерством войны». Затем в рамках реформ, закрепленных Законом о национальной безопасности 1947 года, оно получило современное название — Министерство обороны.

