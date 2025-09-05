Экс-губернатор российской области о большой зависимости от Китая

«Да, они (китайцы) и дальше будут забирать эти ниши — доставка, логистика, сервисы. К этому просто надо готовиться и иметь в виду», — сказал Дарькин.

Вместе с тем бывший губернатор обратил внимание на проблему поставки лесоматериалов в Китай, «где у нас реально очень большая зависимость». «Это очень плохо и больших побед у нас в этом, к сожалению, нет. С этим нужно что-то делать. Надо выстраивать более эффективную государственную политику в отношении леса, помогать предприятиям, делать льготные кредиты, финансовые и налоговые сервисы», — подчеркнул он.

Самой большой проблемой России и Дальнего Востока Дарькин назвал кадры. «Дальний Восток — это 4% населения, то есть мало людей против кратно большего у соседей. На нашей границе в Китае проживает 100 миллионов человек, в двухчасовой доступности самолетом — 400 млн. С одной стороны, это риски, с другой — вызовы, которые перед нами есть», — заметил Дарькин.

При этом он отметил, что России очень тяжело конкурировать с китайцами с точки зрения качества управления: «У них другие задачи, у них другое целеполагание. Они работают за копейки, а миллионеры могут спать на раскладушке у себя на складе».

Говоря о дальнейшей активизации инвестиционного интереса России с соседями, Дарькин призвал учитывать географическое положение страны: «Китай спокойно следует по своей долгосрочной стратегии до 2050 года. Там нет никаких пиков или режима «вперед-назад». Ее просто надо знать, понимать и в ней работать».