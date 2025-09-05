Зеленский провел беседу с генсеком НАТО: о чем говорили?

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
По словам главы украинского государства, беседа была «очень предметной» и касалась ускорения работы над гарантиями безопасности для Украины.
«Важно быстрее работать ради гарантий безопасности для Украины. Важно быть максимально продуктивными вместе с Америкой. Важно укрепить нашу ПВО», — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина и НАТО будут продолжать координацию усилий в дипломатической сфере. «Путин делает вид, будто ему и не нужен мир, будто ему и не нужно договариваться, но на самом деле давление мира способно сформировать интерес России закончить войну. Спасибо всем, кто помогает», — отметил президент.