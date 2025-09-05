Раскол в израильском правительстве: кто убеждает Нетаньяху свернуть наступление?

Ближайшие соратники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пытаются убедить его отказаться от расширения военной операции в секторе Газа и вместо этого пойти на временное соглашение с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, в последние недели высокопоставленные представители сферы безопасности и члены правительства провели серию закрытых совещаний, в ходе которых настойчиво призывали Нетаньяху пересмотреть стратегию и сосредоточиться на достижении перемирия. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к фактическому введению израильского военного управления в Газе.

Глава "Моссада" Давид Барнеа и министр иностранных дел Гидеон Саар также выразили сомнения в необходимости продолжения военной кампании. По их мнению, приоритетом должно стать заключение соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить хотя бы часть оставшихся в заложниках. Саар подчеркнул, что затягивание боевых действий чревато серьезными дипломатическими последствиями и усилением международной критики из-за увеличения числа жертв среди мирного населения.

Как отмечает издание, этот спор отражает раскол между Нетаньяху и рядом представителей израильских силовых структур по вопросам целей войны, ее хода и будущего Газы. Разногласия вновь стали предметом публичного обсуждения после того, как премьер решил продолжить наступление на город Газу, несмотря на усиливающееся внутреннее сопротивление и международное осуждение.