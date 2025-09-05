USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

«Байрактары» вернулись на фронт

Украинские беспилотники Bayraktar TB-2 после длительной паузы вновь задействованы в ударных операциях против российских войск, сообщает TMZ.

Дроны средней высоты и продолжительности полета нанесли удары по российскому катеру и подразделению на побережье Черного моря. По данным ВМС Украины, был уничтожен скоростной катер Черноморского флота РФ, перевозивший десант на Тендровскую косу: семеро российских военных ликвидированы, четверо ранены.

Ранее TB-2 использовались преимущественно для разведки из-за уязвимости перед российскими системами ПВО и радиоэлектронной борьбы. Однако недавние удары по объектам ПВО в Крыму и Херсонской области открыли коридор для их более свободного применения.

«Раньше «Байрактары» действовали исключительно в режиме разведки на расстоянии. Теперь, благодаря систематическим ударам украинских беспилотников по оборонительным радарам и системам ПВО, TB-2 могут снова использоваться в ударных миссиях», — отмечает Military Informer.

Преимущество TB-2 в том, что в случае их уничтожения не требуется поисково-спасательная операция для экипажа. Кроме того, производство беспилотников налажено в Украине, что позволяет оперативно восстанавливать парк даже после атак на заводы под Киевом.

