Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Президент Грузии помиловал Хазарадзе и Джапаридзе

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал лидеров партии «Сильная Грузия – Лело» Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, об этом он написал в Facebook.

Оппозиционеры Хазарадзе и Джапаридзе отбывали 8-месячные тюремные сроки за неявку на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента. Кавелашвили выразил надежду, что «в будущем они будут продолжать политическую деятельность с уважением к закону».

«Чтобы ни у кого не осталось повода считать, что выборы в органы местного самоуправления проводятся в условиях ограниченной конкурентоспособности, я принял решение о помиловании двух заключенных - Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе», - говорится в заявлении Кавелашвили.

Ранее суд приговорил к семи и восьми месяцам заключения лидеров оппозиционных партий Нику Гварамию, Нику Мелию, Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Зураба Джапаридзе, Георгия Вашадзе, оппозиционера Гиви Таргамадзе и экс-министра обороны Ираклия Окруашвили. Они были задержаны, а затем осуждены за неявку на заседание парламентской комиссии по расследованию преступлений времен экс-президента Михаила Саакашвили.

Грузинские СМИ писали, что четыре оппозиционные партии Грузии, лидеры которых оказались за решеткой, отказываются от предложения президента Грузии Михаила Кавелашвили помиловать их при условии, что они согласятся участвовать в выборах в органы местной власти 4 октября.

Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии 4 октября. Некоторые крупные оппозиционные партии, в том числе политическое объединение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», отказались участвовать в выборах, так как считают, что прошедшие в октябре 2024 года парламентские выборы были сфальсифицированы. По данным ЦИК, для участия в выборах зарегистрированы 14 партий.

