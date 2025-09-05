USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Стивен Сигал: «Я – русский»

12:04 1334

Американский актер Стивен Сигал заявил, что считает себя русским.

«Я не работаю с США. Я - русский», - ответил он на вопросы журналистов о диалоге РФ и США после пленарной сессии Восточного экономического форума.

Стивен Сигал - американский актер. Снимался в фильмах «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот», «Приказано уничтожить», «Сквозные ранения», «Захват» и др.

В 2016 г. он получил российское гражданство. 30 мая 2024 г. президент РФ Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 150
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4037
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 550
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1661
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4289
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3292
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6571
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7665
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2054
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 824
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3727

