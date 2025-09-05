USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Что гложет Трампа?

обновлено 12:44
12:44 1164

Президент США Дональд Трамп опасается, что введение новых мер против России может помешать переговорам по Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, Трамп полагает, что жесткие меры могут «подорвать переговоры». Его обеспокоенность усиливается на фоне растущего давления с требованием ужесточить политику в отношении Москвы. Телеканал подчеркивает, что с момента встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошло почти три недели, и американский лидер «все больше расстраивается из-за отсутствия прогресса в мирном процессе».

Согласно данным телеканала, Трамп рассматривает возможность своего личного участия в организации встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. CNN отмечает, что «Трамп также ранее угрожал Путину серьезными последствиями, если тот не положит конец конфликту, хотя в частном порядке президент США опасается, что это может сорвать переговоры». По информации телеканала, Вашингтон дал понять союзникам, что готов сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией.

*** 12:09

Президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, участвовавших во встрече «коалиции желающих» в Париже.

В публикации отмечается, что эта информация появилась на фоне заявлений европейских представителей о том, что американский лидер согласился на совместную техническую работу США и Европы по введению дополнительных санкций против России, включая вторичные ограничения в отношении Китая и других стран.

Накануне в Париже состоялась встреча «коалиции желающих», на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности для Украины. Как ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, коалиция насчитывает около 30 участников, часть из которых участвовала в дискуссиях по видеосвязи.

Примечательно, что Трамп в ходе видеоконференции с участниками «коалиции желающих» обвинил страны ЕС в закупке российской нефти через Индию. Он указал, что европейские страны «пособничают российской военной машине».

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 151
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4037
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 551
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1664
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4290
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3293
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6571
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7665
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2054
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 825
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3727

