Что гложет Трампа?

Президент США Дональд Трамп опасается, что введение новых мер против России может помешать переговорам по Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, Трамп полагает, что жесткие меры могут «подорвать переговоры». Его обеспокоенность усиливается на фоне растущего давления с требованием ужесточить политику в отношении Москвы. Телеканал подчеркивает, что с момента встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошло почти три недели, и американский лидер «все больше расстраивается из-за отсутствия прогресса в мирном процессе». Согласно данным телеканала, Трамп рассматривает возможность своего личного участия в организации встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. CNN отмечает, что «Трамп также ранее угрожал Путину серьезными последствиями, если тот не положит конец конфликту, хотя в частном порядке президент США опасается, что это может сорвать переговоры». По информации телеканала, Вашингтон дал понять союзникам, что готов сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Президент США Дональд Трамп не взял на себя четких обязательств по введению новых санкций против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, участвовавших во встрече «коалиции желающих» в Париже.