Фонд Red Hearts отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

5 сентября во всем мире отмечается Международный день благотворительности. Эта дата, учрежденная ООН, призвана напомнить о важности взаимопомощи и солидарности.

Именно в этот знаменательный день Фонд Red Hearts объявляет старт акции Onu Oxut, направленной на поддержку образования студентов из социально уязвимых категорий. Основной целью благотворительной инициативы является расширение образовательных возможностей студентов из социально уязвимых групп и оказание им всесторонней поддержки.

Напомним, с момента запуска акции Onu Oxut в 2021 году по сегодняшний день было собрано 115 490 манатов, благодаря которым 76 студентов получили образовательные стипендии.

Фонд Red Hearts призывает всех, кто хочет присоединиться к благотворительным инициативам, проявить солидарность в рамках акции Onu Oxut и оказать поддержку молодежи.

Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код на изображении, а также через сайт Фонда (https://redhearts.az/aktiv-aksiyalar/tehsil-teqaud), терминалы Kapital Bank, мобильные приложения Birbank и m10.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.