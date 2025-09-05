USD 1.7000
Фонд Red Hearts отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

12:24 194

5 сентября во всем мире отмечается Международный день благотворительности. Эта дата, учрежденная ООН, призвана напомнить о важности взаимопомощи и солидарности.

Именно в этот знаменательный день Фонд Red Hearts объявляет старт акции Onu Oxut, направленной на поддержку образования студентов из социально уязвимых категорий. Основной целью благотворительной инициативы является расширение образовательных возможностей студентов из социально уязвимых групп и оказание им всесторонней поддержки.

Напомним, с момента запуска акции Onu Oxut в 2021 году по сегодняшний день было собрано 115 490 манатов, благодаря которым 76 студентов получили образовательные стипендии.

Фонд Red Hearts призывает всех, кто хочет присоединиться к благотворительным инициативам, проявить солидарность в рамках акции Onu Oxut и оказать поддержку молодежи.

Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код на изображении, а также через сайт Фонда (https://redhearts.az/aktiv-aksiyalar/tehsil-teqaud), терминалы Kapital Bank, мобильные приложения Birbank и m10.

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 153
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4038
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 552
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1668
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4292
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3294
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6571
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7665
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2054
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 825
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3729
