Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Запасы урана тают: ядерная отрасль на грани кризиса

Истощение мировых запасов урановых рудников на фоне растущего спроса на урановое топливо может спровоцировать кризис в ядерной отрасли. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Всемирной ядерной ассоциации.

«Поскольку существующие рудники в следующем десятилетии столкнутся с истощением своих запасов, необходимость в новых поставках природного урана становится все более острой… Потребуются масштабные геологоразведочные работы, инновационные методы добычи, эффективная система выдачи разрешений и своевременные инвестиции», – полагают эксперты ассоциации.

Генеральный директор американской компании Energy Fuels Марк Чалмерс отмечает, что многие предприятия снизят добычу урана из-за старения шахт и снижения их производительности. По данным Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году потребление урана в ядерных реакторах вырастет на треть – до 86 тысяч тонн, а к 2040 году достигнет 150 тысяч тонн. Это может привести к «значительному разрыву» между спросом и предложением, что ставит под угрозу развитие всей отрасли. Эксперты в связи с этим призывают инвестировать в технологии обработки и обогащения урана, которые позволяют превращать уран в топливо для реакторов.

Financial Times отмечает, что открытие новых урановых рудников – это сложный и длительный процесс, который может занимать от 10 до 20 лет с момента обнаружения месторождения до начала добычи.

