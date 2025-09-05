Генсекретарь ICAO принял азербайджанскую делегацию

Вопросы расширения сотрудничества и дальнейшего развития авиационного сектора Азербайджана были обсуждены на прошедшей в Берне встрече делегации нашей страны во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Эльмином Мамедовым с генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ICAO) Хуаном Карлосом Саласаром и региональным директором Бюро ICAO по Европе и Северной Атлантике Николасом Ралло.

Высоко оценив проводимую Азербайджаном работу в регионе в качестве активного члена ICAO, генеральный секретарь отметил успешную реализацию нашей страной ряда важных проектов и заявил, что организация всегда поддерживала Азербайджан и продолжит эту поддержку в будущем. Хуан Карлос Саласар также отметил важность вывода развития гражданской авиации Азербайджана на новый этап, обратив внимание на необходимость разработки для этого Генерального плана развития гражданской авиации. Он подчеркнул, что подобные планы уже эффективно используются ведущими странами в сфере авиации и служат важным инструментом системного планирования и координации целей развития.

Азербайджанская сторона подчеркнула значение подобного системного подхода для дальнейшего развития авиационного сектора нашей страны. Было отмечено, что правительство, управление гражданской авиации и авиационная отрасль будут совместно работать над разработкой и эффективной реализацией такого плана в тесной координации и под руководством ICAO.

Азербайджанская делегация была также проинформирована о Стратегическом плане ICAO на 2026–2050 годы и целях его трансформации. Было отмечено, что организация уже приступила к реализации этих целей, определила ключевые направления развития и предприняла конкретные шаги для удовлетворения ожиданий государств-членов. При этом было подчеркнуто, что ранее роль ICAO ограничивалась только лишь деятельностью в качестве межправительственной организации, устанавливающей международные авиационные стандарты, но теперь, сохранив эти основные функции, она стала организацией, активно содействующей надлежащей оценке и удовлетворению потребностей стран-членов.

Стороны также обсудили возможность проведения в Азербайджане международного мероприятия ICAO в 2026 или 2027 году. Особое внимание было уделено совместным проектам ICAO и Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта, включая расширение сотрудничества в программах подготовки и обучения авиационных специалистов, подчеркнуто значение развития кадров в сферах безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды, а также адаптации азербайджанских специалистов к требованиям ICAO.

Азербайджанская делегация также проинформировала генерального секретаря о текущем статусе реализуемого в Аляте проекта «Алятский зеленый аэропорт», который включает в себя инновационный подход к устойчивому развитию аэропорта и соблюдению международных экологических стандартов. Этот проект предусматривает сотрудничество с ICAO в рамках национальных и глобальных целей устойчивого развития.

На встрече особое внимание было уделено расследованию крушения самолета Embraer 190, принадлежавшего авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», 25 декабря 2024 года. Азербайджанская сторона выразила признательность ICAO за неизменную поддержку расследования, проводимого Казахстаном. Одним из вопросов, который азербайджанская сторона особо подчеркнула, стала важность проведения судебной экспертизы специализированным в соответствующей сфере и опытным экспертным органом. В ICAO отметили, что тщательное и беспристрастное расследование является одним из основных требований Приложения №13 к Чикагской конвенции. Организация еще раз подтвердила поддержку государств-членов в соблюдении глобальных стандартов авиационной безопасности.

По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества между ICAO, Государственным агентством гражданской авиации и авиационной отраслью Азербайджана в различных областях. Азербайджанская сторона еще раз подтвердила поддержку политики ICAO по внедрению глобальных стандартов в области безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды.