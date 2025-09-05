Что делать, если кружится голова?

Выделяют 4 основных вида патологического головокружения. Наиболее распространенный вид системного головокружения — это ощущение вращения или движения при отсутствии движения. К другим типам относятся липотимия (чаще встречается у диабетиков, принимающих инсулин, а также в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами), психогенное головокружение, нарушения походки и равновесия.

- Головокружение или вертиго является ложным ощущением движения тела или окружающей среды в пространстве, когда такое движение в реальности отсутствует. Головокружение делится на 2 вида: физиологическое и патологическое. Физиологическое головокружение возникает из-за несоответствия сенсорной информации, поступающей в мозг при определенных условиях. Например, при стоянии на высоте, наблюдении за движущимися объектами, в состоянии невесомости, при длительном вращении и др. Патологическое головокружение возникает при поражении вестибулярного аппарата и его связей с различными отделами центральной нервной системы.

Невролог Научно-исследовательского института медицинской реабилитации Министерства здравоохранения Парвиз Ахундов рассказывает в интервью о формах головокружения, о симптомах болезни Меньера, эффективности вестибулярной гимнастики и многом другом.

- Каковы наиболее распространенные формы головокружения?

- В целом головокружение является одной из самых частых причин для обращения к врачу, в частности, к врачу-неврологу. Ежегодно головокружением страдают 5% населения, и вероятность развития этой болезни увеличивается с возрастом. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) является наиболее распространенным среди пациентов с вестибулярным головокружением. Так, риск развития ДППГ в течение жизни составляет около 10%. Другими распространенными причинами вестибулярного головокружения являются болезнь Меньера и вестибулярный нейронит.

- Что вызывает доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение и как оно проявляется?

- Патология обычно наблюдается в заднем полукружном канале, горизонтальном канале или (реже) верхнем полукружном канале. В результате каналолитиаза (наличие свободно плавающих отолитов в просвете полукружного канала) или купулолитиаза (отложение сгустка кристаллов карбоната кальция на купуле - желатинозной массе, покрывающей рецепторную зону полукружного канала) у пациентов возникают такие симптомы, как сильное головокружение, тошнота, иногда рвота, повышение или снижение артериального давления, а также потливость. Приступы головокружения длятся менее одной минуты и вызваны резким изменением положения головы в пространстве. Обычно они наблюдаются в положении лежа и при наклоне головы вправо или влево.

У некоторых пациентов после эпизодов сильного головокружения в ответ на стресс развиваются тревожно-депрессивные расстройства, что может привести к развитию вторичного психогенного головокружения. Иногда такие пациенты ошибочно считают, что у них «нарушение мозгового кровообращения», и длительно принимают различные лекарственные препараты без какого-либо эффекта.

- Как лечить доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение?

- В 2008 году междисциплинарная группа экспертов и Американская академия неврологии опубликовали научно обоснованные рекомендации по лечению доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения. Они рекомендовали проводить маневры по репозиции каналитов для лечения этого заболевания и не назначать лекарственные препараты для облегчения этих симптомов. Специалисты отметили, что используемые для этой цели препараты не превосходили плацебо и имели потенциальные риски, включая седацию, падения и замедленное улучшение симптомов.

Другими словами, доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение эффективно лечится без лекарств, с помощью маневров, проводимых врачом. Маневр Эпли, применяемый при поражениях заднего полукружного канала, является наиболее проверенным методом. С помощью серии направленных или самостоятельных движений смещенные каналиты перемещаются обратно из заднего полукружного канала в сторону эллипса. Эффективность составляет примерно 80% после одного сеанса и увеличивается до 92% после четырех повторных процедур.

- Каковы симптомы болезни Меньера?

- Болезнь Меньера считается второй по частоте причиной вестибулярного головокружения. Заболевание определяется четырьмя основными симптомами: головокружением, тиннитусом (восприятие звуков или шумов в ушах без наличия внешнего источника звука), снижением слуха и ощущением заложенности в ушах. Приступы головокружения при болезни Меньера обычно длятся от нескольких минут до нескольких часов.

- Что такое вестибулярная гимнастика?

- Вестибулярная гимнастика представляет собой комплекс упражнений, направленных на адаптацию к повреждениям центральных или периферических отделов вестибулярного аппарата. Целью вестибулярной гимнастики является тренировка равновесия, уменьшение субъективного головокружения и ощущения падения, восстановление координации движений и устранение тревожности.

- Насколько эффективна вестибулярная гимнастика и когда ее следует проводить?

- Вестибулярная гимнастика очень эффективна и должна начинаться сразу после острого приступа головокружения. Раннее начало занятий — гарантия выздоровления.