Трамп выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает заявление в Овальном кабинете, передает издание Roll Call, которое публикует ежедневное расписание президента США. Тема его выступления указана не была.

«16:00 (по времени Вашингтона, 00:00 по Баку) президент сделает заявление в Овальном кабинете», — говорится в расписании.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании Пентагона в «Министерство войны».

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предписывает использовать «Министерство войны» в качестве дополнительного названия для Министерства обороны, наряду с такими терминами, как «военный министр» для министра обороны Пита Хегсета, уточняет телеканал.