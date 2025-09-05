USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Трамп выступит с заявлением

12:55 757

Президент США Дональд Трамп в пятницу сделает заявление в Овальном кабинете, передает издание Roll Call, которое публикует ежедневное расписание президента США. Тема его выступления указана не была.

«16:00 (по времени Вашингтона, 00:00 по Баку) президент сделает заявление в Овальном кабинете», — говорится в расписании.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщил, что Трамп подпишет в пятницу указ о переименовании Пентагона в «Министерство войны».

Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предписывает использовать «Министерство войны» в качестве дополнительного названия для Министерства обороны, наряду с такими терминами, как «военный министр» для министра обороны Пита Хегсета, уточняет телеканал.

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 162
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4040
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 555
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1689
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4297
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3308
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6576
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7666
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2057
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 826
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3731

