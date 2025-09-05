USD 1.7000
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?

В Бакинском конгресс-центре в рамках 49-го мирового финала Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC) прошла пресс-конференция с участием представителей местных СМИ, партнерских организаций и организаторов.

Основной целью пресс-конференции было донести до общественности значимость проведения финала соревнований в Баку, представить роль партнеров и ответить на вопросы представителей медиа. С приветственными речами выступили проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде и исполнительный директор ICPC, профессор Университета Baylor Билл Паучер.

В ходе конференции на вопросы журналистов наряду с Фаризом Исмаилзаде и Биллом Паучером ответили заместитель председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Вюсал Халилов, заместитель председателя Правления Агентства инноваций и цифрового развития Шахин Алиев, главный редактор компании Huawei Аллен Гэвин, исследователь компании OpenAI Мостафа Роханинежад и старший вице-президент компании JetBrains по вопросам человеческих ресурсов, исследований и инвестиций Андрей Иванов.

Выступающие подчеркнули растущую роль Азербайджана в сфере инноваций и технологий, значение соревнований ICPC для развития молодежи, а также вклад финала, проходящего в Баку, в развитие международного сотрудничества.

Отметим, что с 31 августа по 5 сентября Баку принимает 49-й мировой финал Международной студенческой олимпиады по программированию (ICPC). Финал одного из самых престижных мировых соревнований по программированию организован ICPC Foundation при содействии Университета ADA в партнерстве с Центральным банком Азербайджанской Республики при сотрудничестве с Агентством инноваций и цифрового развития и сообществом ICPC Азербайджан, а также при поддержке PASHA Holding.

В мировом финале принимают участие команды (по три студента в каждой) из 140 высших учебных заведений 70 стран мира.

