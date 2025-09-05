USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Больше ни одной молекулы российского газа

Еврокомиссия намерена навсегда запретить странам ЕС закупать у России энергоресурсы, чтобы в Европу не попало «ни одной молекулы» российских углеводородов. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Задача Еврокомиссии предельно ясна – страны ЕС должны прекратить импорт [российских энергоресурсов] как можно раньше. И даже потом, когда будет мир, по моему мнению, мы также не должны импортировать российские энергоресурсы. Это не временные санкции, это навсегда. Как только это решение будет принято, Европа больше никогда не купит ни одной молекулы российского газа», – заявил Йоргенсен, выступая перед журналистами по прибытии в Копенгаген на неформальную встречу министров энергетики ЕС.

Йоргенсен считает, что Европе необходимо как можно скорее избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Он сообщил, что несколько месяцев предложил ввести полный запрет на закупку российского газа всеми странами Евросоюза, включая СПГ. «Оно все еще находится на рассмотрении в Европарламенте и государств ЕС», – добавил он.

Еврокомиссар также отметил, что США подают Европе однозначные сигналы относительно российских энергоресурсов. «Это то, что они также поддерживают, чтобы мы это прекратили», – указал Йоргенсен. 

