МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы

Заявление Министерства иностранных дел России от 4 сентября по вопросу страховых выплат в связи с катастрофой самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), сбитого в результате атаки, не только вызывает удивление, но и вводит общественность в заблуждение. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, страховые выплаты AZAL и пассажирам, осуществляемые зарегистрированной в России страховой компанией, и вопрос о компенсации, которую Азербайджан требует от правительства России в связи с крушением самолета, являются совершенно разными темами.

«Процесс организации упомянутых страховых выплат со стороны данной компании уже продолжается около шести месяцев. В целом эти выплаты производятся исключительно в рамках страхового договора AZAL и являются исполнением обязательств, вытекающих из страхования самолета и пассажиров. Что касается того, что выплаты осуществляются российской страховой компанией, отметим: обычно страхование самолетов производится через соответствующие международные страховые компании. Однако, учитывая, что на территории России не действуют международные страховые компании, страхование самолета AZAL было проведено через российскую компанию», - сказал представитель МИД Азербайджана.