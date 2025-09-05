USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы

13:04 1701

Заявление Министерства иностранных дел России от 4 сентября по вопросу страховых выплат в связи с катастрофой самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), сбитого в результате атаки, не только вызывает удивление, но и вводит общественность в заблуждение. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, страховые выплаты AZAL и пассажирам, осуществляемые зарегистрированной в России страховой компанией, и вопрос о компенсации, которую Азербайджан требует от правительства России в связи с крушением самолета, являются совершенно разными темами.

«Процесс организации упомянутых страховых выплат со стороны данной компании уже продолжается около шести месяцев. В целом эти выплаты производятся исключительно в рамках страхового договора AZAL и являются исполнением обязательств, вытекающих из страхования самолета и пассажиров. Что касается того, что выплаты осуществляются российской страховой компанией, отметим: обычно страхование самолетов производится через соответствующие международные страховые компании. Однако, учитывая, что на территории России не действуют международные страховые компании, страхование самолета AZAL было проведено через российскую компанию», - сказал представитель МИД Азербайджана.

Айхан Гаджизаде отметил, что попытки приравнять страховые выплаты к требованию компенсации, предъявленному Азербайджаном российскому правительству, являются некорректными.

«Ошибочной является и позиция пресс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации, заявившей, что арест 13 граждан России в Азербайджане в июле текущего года якобы является причиной ухудшения российско-азербайджанских отношений, и выдвинувшего их освобождение в качестве условия для улучшения отношений», - добавил он.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что напряжение в азербайджано-российских отношениях вызвано именно катастрофой самолета AZAL, сбитого в результате атаки, и последующим поведением российских официальных лиц.

«Дополнительным источником напряженности стало также преследование азербайджанцев по этническому признаку в России, избиение и убийство азербайджанцев в Екатеринбурге. Кроме того, деятельность различных государственных структур России, направленная против Азербайджана, также является фактором, негативно влияющим на двусторонние отношения», - заключил он.

