США перебрасывают F-35

США разместят 10 истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей, пишет Reuters. Согласно информации, истребители к концу недели должны будут пополнить военный контингент США, размещенный в южной части Карибского бассейна.

Агентство сообщает, что эти действия происходят в рамках предвыборного обещания президента США Дональда Трампа бороться с наркотрафиком.

3 сентября сообщалось, что военно-морские силы и морская пехота США развернули амфибийные учения по высадке морского десанта на юге Пуэрто-Рико. По мнению экспертов, демонстративное усиление военной активности США подчеркивает растущую напряженность вокруг Венесуэлы и сигнализирует о готовности Вашингтона к решительным действиям в регионе.