USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

США перебрасывают F-35

13:04 926

США разместят 10 истребителей F-35 на аэродроме в Пуэрто-Рико для проведения операций против наркокартелей, пишет Reuters. Согласно информации, истребители к концу недели должны будут пополнить военный контингент США, размещенный в южной части Карибского бассейна.

Агентство сообщает, что эти действия происходят в рамках предвыборного обещания президента США Дональда Трампа бороться с наркотрафиком.

3 сентября сообщалось, что военно-морские силы и морская пехота США развернули амфибийные учения по высадке морского десанта на юге Пуэрто-Рико. По мнению экспертов, демонстративное усиление военной активности США подчеркивает растущую напряженность вокруг Венесуэлы и сигнализирует о готовности Вашингтона к решительным действиям в регионе.

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 169
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4042
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 561
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1705
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4302
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3314
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6577
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7667
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2059
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 826
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3733

ЭТО ВАЖНО

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 169
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4042
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 561
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1705
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4302
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3314
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6577
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7667
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2059
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 826
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3733
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться