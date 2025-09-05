В Армении сдались: до уровня обороны Азербайджана нам не дотянуться

Расходы Армении на оборону никогда не сравнятся с военным бюджетом Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Грачья Саргсян, передают армянские СМИ.

Он также указал, что пока неясно, будет ли сокращена сумма, предусмотренная для Минобороны Армении в госбюджете на следующий год.

«Я уверяю, что Министерство обороны будет работать в 2026 году по той же логике, что и в 2024 и 2025 годах», – отметил он.

Следует отметить, что оборонный бюджет Армении на 2025 год составляет $1,7 млрд, в то время как в бюджете Азербайджана на этот год на оборону и национальную безопасность предусмотрено около $5 млрд.