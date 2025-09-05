USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

В Армении сдались: до уровня обороны Азербайджана нам не дотянуться

13:15 704

Расходы Армении на оборону никогда не сравнятся с военным бюджетом Азербайджана. Об этом заявил заместитель министра обороны республики Грачья Саргсян, передают армянские СМИ.

Он также указал, что пока неясно, будет ли сокращена сумма, предусмотренная для Минобороны Армении в госбюджете на следующий год.

«Я уверяю, что Министерство обороны будет работать в 2026 году по той же логике, что и в 2024 и 2025 годах», – отметил он.

Следует отметить, что оборонный бюджет Армении на 2025 год составляет $1,7 млрд, в то время как в бюджете Азербайджана на этот год на оборону и национальную безопасность предусмотрено около $5 млрд.

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 170
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4042
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 561
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1709
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4303
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3318
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6577
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7669
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2059
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 826
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3734

ЭТО ВАЖНО

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 170
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4042
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 561
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1709
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4303
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3318
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6577
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7669
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2059
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 826
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3734
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться