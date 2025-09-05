Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана

Как сообщает Reuters, правительство европейской страны согласится на сделку только при условии, что азербайджанская сторона предоставит долгосрочные гарантии поставок нефти на завод и обязательства по сохранению рабочих мест. По словам двух источников агентства, данное требование адресовано как правительству Азербайджана, так и SOCAR.

Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR выдвинули условие для приобретения нефтеперерабатывающего завода в Италии, оцененного в 3 миллиарда долларов.

Тендер на продажу нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании IP (Italiana Petroli), контролируемой семьей Бракетти-Перетти, был объявлен некоторое время назад. SOCAR участвует в тендере через свою дочернюю структуру SOCAR Trading. Среди основных конкурентов азербайджанской компании — швейцарские трейдеры Gunvor Trading и Glencore, а также инвестиционная компания Bin Butti из Объединенных Арабских Эмиратов.

Семью Бракетти-Перетти по сделке консультирует UniCredit, а SOCAR — Intesa Sanpaolo IMI CIB. Ранее банк Intesa Sanpaolo, один из крупнейших финансовых институтов Италии, выразил готовность предоставить SOCAR Trading кредит на приобретение завода.

Группа IP, история которой насчитывает более 90 лет, владеет НПЗ в Анконе (специализируется на производстве битума), заводом SARPOM в Трекате (производство топлива), а также имеет связи с НПЗ Alma в Равенне. Общая мощность переработки нефти на этих трех предприятиях составляет 200 тысяч баррелей в сутки.

Reuters не удалось получить комментарии от правительства Азербайджана, SOCAR и компании IP по поводу условий, выдвинутых итальянской стороной.

Отмечается, что Рим и Баку поддерживают хорошие дипломатические отношения, а Азербайджан является важным поставщиком газа для Италии через Трансадриатический трубопровод.

Ранее в этом году Baku Steel Company выразила интерес к крупнейшей сталелитейной компании Италии Acciaierie d'Italia. Однако сторонам не удалось заключить полноценную сделку, что вынудило итальянское правительство возобновить тендерный процесс.