Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Китай недоволен призывами Америки

13:29 205

В Министерстве иностранных дел КНР после сообщений о призывах Вашингтона к Европе оказать экономическое давление на Пекин для содействия прекращения войны РФ против Украины заявили, что не являются стороной «конфликта» и не вовлечены в него. Об этом сообщает The Global Times.

«Мы твердо выступаем против практики того, чтобы делать Китай своей мишенью. Мы решительно не согласны с так называемым экономическим давлением, которое оказывается на Китай», - сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он отметил, что «Китай не является ни создателем конфликта, ни стороной, вовлеченной в него».

Накануне The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у РФ. Кроме того, глава Белого дома отметил, что европейские страны должны оказать экономическое давление на Китай.

Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 170
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4043
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 562
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 1713
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
Украинцы пошли вперед и разбили россиян
10:43 4304
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 3321
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция
03:29 6578
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят?
Азербайджанское месторождение. Британцы уходят, турки приходят? горячая тема; все еще актуально
4 сентября 2025, 20:24 7669
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
Украина переигрывает Россию в «войне роботов»
11:06 2062
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
«Газпром» увеличит поставки Казахстану
10:18 826
Путин пообещал бить по войскам НАТО
Путин пообещал бить по войскам НАТО обновлено 10:30
10:30 3735

