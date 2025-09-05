Китай недоволен призывами Америки

В Министерстве иностранных дел КНР после сообщений о призывах Вашингтона к Европе оказать экономическое давление на Пекин для содействия прекращения войны РФ против Украины заявили, что не являются стороной «конфликта» и не вовлечены в него. Об этом сообщает The Global Times.

«Мы твердо выступаем против практики того, чтобы делать Китай своей мишенью. Мы решительно не согласны с так называемым экономическим давлением, которое оказывается на Китай», - сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он отметил, что «Китай не является ни создателем конфликта, ни стороной, вовлеченной в него».

Накануне The New York Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами призвал их прекратить закупать нефть у РФ. Кроме того, глава Белого дома отметил, что европейские страны должны оказать экономическое давление на Китай.