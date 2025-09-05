Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»

Завершился судебный процесс по кассационной жалобе в отношении Фуада Агаева, Гурбана Джумшудова, Фуада Ахундова, Рамиля Ахмедова и Джавида Агададашова, обвиняемых по «Тертерскому делу».

На процессе в Верховном суде под председательством судьи Ильгара Джафарова, была рассмотрена кассационная жалоба потерпевшего об ужесточении наказания для подсудимых.

Жалоба не была удовлетворена, решение суда нижней инстанции оставлено без изменений.

Решением Бакинского военного суда Фуад Агаев приговорен к 13 годам, Гурбан Джумшудов - к 10 годам, Фуад Ахундов - к 9 годам и 6 месяцам, Рамиль Ахмедов - к 9 годам и 6 месяцам, Джавид Агададашов - к 10 годам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил решение в силе.

Напомним, что в декабре 2021 года Генпрокуратура приняла решения о возобновлении уголовных дел по «Тертерскому делу». В ходе расследования к уголовной ответственности были привлечены десятки человек по подозрению в пытках отдельных военнослужащих, незаконном лишении их свободы и превышении служебных полномочий. Им было предъявлено обвинение по статьям 145.3, 293.2, 341.2.2, 341.2.3 и 128 УК Азербайджана. Потерпевшими по уголовному делу признан 321 человек.