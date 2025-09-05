Турецкие танки Altay вышли на конвейер

Турция запустила серийное производство основного боевого танка Altay на заводе турецкого автопроизводителя BMC в Анкаре. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Наш завод начал серийное производство (танков Altay), хотя был основан только в прошлом году. Мы рассчитываем, что он удовлетворит потребности Вооруженных сил Турции и стран-партнеров в оборонной сфере», – заявил председатель совета директоров BMC Фуат Тосиялы.

Он отметил, что с прошлого года дочерняя структура компании – BMC Power – занимается разработкой отечественных военных двигателей мощностью от 400 до 1500 лошадиных сил.

Тосиялы подчеркнул, что силовая установка BATU, созданная силами компании, должна пройти необходимые испытания перед началом полноценного использования в танках Altay.

«Силовой агрегат должен «пробежать» 10 000 километров, а также пройти ряд испытаний на производительность. Пока программа идет по графику, сбоев не зафиксировано. Все компоненты, включая системы воздушного и оборонного обеспечения, проходят испытания вместе с танком», – пояснил он.

Глава компании также сообщил, что на заводе в Анкаре будут выпускать не только танки Altay, но и новейшие восьмиколесные боевые машины под названием Altug.