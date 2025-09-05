USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Турецкие танки Altay вышли на конвейер

13:44 1460

Турция запустила серийное производство основного боевого танка Altay на заводе турецкого автопроизводителя BMC в Анкаре. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Наш завод начал серийное производство (танков Altay), хотя был основан только в прошлом году. Мы рассчитываем, что он удовлетворит потребности Вооруженных сил Турции и стран-партнеров в оборонной сфере», – заявил председатель совета директоров BMC Фуат Тосиялы.

Он отметил, что с прошлого года дочерняя структура компании – BMC Power – занимается разработкой отечественных военных двигателей мощностью от 400 до 1500 лошадиных сил.

Тосиялы подчеркнул, что силовая установка BATU, созданная силами компании, должна пройти необходимые испытания перед началом полноценного использования в танках Altay.

«Силовой агрегат должен «пробежать» 10 000 километров, а также пройти ряд испытаний на производительность. Пока программа идет по графику, сбоев не зафиксировано. Все компоненты, включая системы воздушного и оборонного обеспечения, проходят испытания вместе с танком», – пояснил он.

Глава компании также сообщил, что на заводе в Анкаре будут выпускать не только танки Altay, но и новейшие восьмиколесные боевые машины под названием Altug.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 26
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5795
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3030
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1237
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2601
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5277
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7005
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1243
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4286
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1410
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5089

