Синоптики спрогнозировали дожди и грозы

В субботу, 6 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В первой половине дня местами кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 28-31 градус тепла. Атмосферное давление на уровне 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха ночью 70-75%, днем 50-55%.

В большинстве регионов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы, местами ливни, град. Умеренный восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 20-25, днем - 32-37 градусом тепла, в горах ночью 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.