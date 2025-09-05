Сколько в Азербайджане пересадили органов?

За 8 месяцев 2025 года в Азербайджане было выполнено 203 трансплантации органов, сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов. Отмечено, что поскольку почка является наиболее востребованным органом, за указанный период было проведено в общей сложности 60 операций.

Из них две были выполнены детям, 58 - взрослым. По трансплантации печени было проведено в общей сложности 36 операций. Из них четыре выполнены детям, 32 - взрослым. По трансплантации роговицы было проведено 85 операций. Из них одна - ребенку, 84 - взрослым. Наименее часто проводимая трансплантация костного мозга была выполнена в 22 случаях. Из них 21 - детям, одна - взрослому.

Кроме того, сообщается, что с момента вступления в силу закона «О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей» (2009) в Азербайджане число желающих стать добровольными донорами после смерти достигло 544 человек.