Послы Украины и Израиля обсудили укрепление связей в Баку

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с недавно назначенным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом. Об этом дипломат сообщил на своей странице в социальных сетях.
Гусев отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и сотрудничества между двумя государствами.
«На этой неделе мне выпала честь встретиться в посольстве Украины с недавно назначенным послом Израиля Роненом Краусом. Мы провели содержательную беседу, обсудили вопросы поддержки Украины и согласились в важности будущей координации», — написал посол.
This week I had the pleasure to host at the @UKRinAZE H.E. Mr. @AmbRonenKrausz , the newly appointed Ambassador of the State of Israel 🇮🇱 @IsraelinAZ .— Yuriy Husyev (@Husyev) September 5, 2025
We had a meaningful conversation, exchange on support for Ukraine and agreed on the importance of future coordination. pic.twitter.com/3RzrkeCiJo