USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Трамп не хочет портить отношений с Путиным

14:31 894

Президент США Дональд Трамп все более пессимистично оценивает перспективы посредничества в урегулировании войны в Украине в ближайшее время, а также возможности организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома.

Накануне Трамп принял участие в телефонном разговоре с Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которого подчеркнул, что «Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну», напоминает телеканал.

В ответ европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, выразил в беседе с NBC разочарование тем, что Белый дом не ввел новых значимых санкций против России, которые могли бы подтолкнуть ее к прекращению войны.

По данным источников, такое решение может объясняться тем, что Трамп недавно заявил своим советникам о намерении не разрушать отношения с Путиным.

Хотя санкции остаются инструментом давления, способным вынудить Москву пойти на уступки, у них есть и обратная сторона: каждый новый виток эскалации ставит под сомнение роль Трампа как нейтрального посредника, отметил в комментарии NBC американский чиновник.

По его словам, задача заключается в том, чтобы грамотно выбрать момент для введения санкций и впоследствии «снимать их» по мере достижения прогресса.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 33
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5799
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3034
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1239
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2608
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5286
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7006
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1245
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4287
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1411
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5091

ЭТО ВАЖНО

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 33
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5799
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3034
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1239
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2608
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5286
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7006
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1245
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4287
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1411
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5091
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться