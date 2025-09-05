Трамп не хочет портить отношений с Путиным

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Белого дома.

Президент США Дональд Трамп все более пессимистично оценивает перспективы посредничества в урегулировании войны в Украине в ближайшее время, а также возможности организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

Накануне Трамп принял участие в телефонном разговоре с Зеленским и европейскими лидерами, в ходе которого подчеркнул, что «Европа должна прекратить покупать российскую нефть, которая финансирует войну», напоминает телеканал.

В ответ европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным, выразил в беседе с NBC разочарование тем, что Белый дом не ввел новых значимых санкций против России, которые могли бы подтолкнуть ее к прекращению войны.

По данным источников, такое решение может объясняться тем, что Трамп недавно заявил своим советникам о намерении не разрушать отношения с Путиным.

Хотя санкции остаются инструментом давления, способным вынудить Москву пойти на уступки, у них есть и обратная сторона: каждый новый виток эскалации ставит под сомнение роль Трампа как нейтрального посредника, отметил в комментарии NBC американский чиновник.

По его словам, задача заключается в том, чтобы грамотно выбрать момент для введения санкций и впоследствии «снимать их» по мере достижения прогресса.