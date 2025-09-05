USD 1.7000
EUR 1.9834
RUB 2.0901
Подписаться на уведомления
Россияне прорываются в Купянск
Новость дня
Россияне прорываются в Купянск

Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?

видео
Ульвия Худиева, собкор
14:11 2610

В центре Баку, в Насиминском районе, на проспекте Бюльбюля и улице 28 Мая, зафиксировано самовольное вмешательство в архитектурный памятник местного значения — здание, где размещается редакция «Халг газети», спроектированное архитекторами Садыгом Дадашевым и Микаилом Усейновым.

На фасаде здания установлены металлические конструкции, нарушившие его исторический облик. Согласно постановлению Кабинета Министров от 2 августа 2001 года №132 (инвентарный номер 2985), здание входит в список охраняемых государством архитектурных памятников.

Как сообщили haqqin.az в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, Главное управление архитектуры и градостроительства Баку взяло под контроль самовольную установку конструкций. Незаконные конструкции демонтируются, совместно с Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры ведутся работы по восстановлению исторического облика здания.

Госкомитет подчеркнул, что впредь любые несогласованные вмешательства, наносящие ущерб архитектурным памятникам, будут пресекаться.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 34
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5801
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3036
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1240
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2611
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5287
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7006
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1245
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4287
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1412
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5092

ЭТО ВАЖНО

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 34
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5801
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3036
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1240
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2611
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5287
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7006
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1245
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4287
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1412
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5092
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться