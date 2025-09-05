Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?

В центре Баку, в Насиминском районе, на проспекте Бюльбюля и улице 28 Мая, зафиксировано самовольное вмешательство в архитектурный памятник местного значения — здание, где размещается редакция «Халг газети», спроектированное архитекторами Садыгом Дадашевым и Микаилом Усейновым.

На фасаде здания установлены металлические конструкции, нарушившие его исторический облик. Согласно постановлению Кабинета Министров от 2 августа 2001 года №132 (инвентарный номер 2985), здание входит в список охраняемых государством архитектурных памятников.

Как сообщили haqqin.az в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, Главное управление архитектуры и градостроительства Баку взяло под контроль самовольную установку конструкций. Незаконные конструкции демонтируются, совместно с Государственной службой по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры ведутся работы по восстановлению исторического облика здания.

Госкомитет подчеркнул, что впредь любые несогласованные вмешательства, наносящие ущерб архитектурным памятникам, будут пресекаться.