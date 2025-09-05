Буферная зона: кто встанет между Россией и Украиной?

США могут получить роль наблюдателя в буферной зоне в Украине в рамках возможного мирного соглашения, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника.

Согласно информации телеканала, речь идет о демилитаризованной зоне, которая бы отделяла подконтрольные России и Украине территории для предотвращения военных действий.

Отмечается, что американцы для мониторинга могут задействовать беспилотники, спутники и другие разведывательные средства в сотрудничестве с рядом государств. По данным источников NBC News, охрана буферной зоны, вероятно, будет поручена военным одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, чтобы этот формат был приемлем для России. Конкретные границы зоны пока не определены. Как отмечает телеканал, разработка плана началась после российско-американского саммита на Аляске, состоявшегося 15 августа.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало в конце августа о предложении европейских стран создать 40-километровую буферную зону вдоль линии фронта между Россией и Украиной. По данным собеседников, Соединенные Штаты в этих переговорах не участвуют, и пока неизвестно, согласится ли Киев на такой план, поскольку он подразумевает возможные территориальные уступки. В рамках обсуждений рассматривается размещение в зоне от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих.