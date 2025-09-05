USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Буферная зона: кто встанет между Россией и Украиной?

14:29 787

США могут получить роль наблюдателя в буферной зоне в Украине в рамках возможного мирного соглашения, сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника.

Согласно информации телеканала, речь идет о демилитаризованной зоне, которая бы отделяла подконтрольные России и Украине территории для предотвращения военных действий.

Отмечается, что американцы для мониторинга могут задействовать беспилотники, спутники и другие разведывательные средства в сотрудничестве с рядом государств. По данным источников NBC News, охрана буферной зоны, вероятно, будет поручена военным одной или нескольких стран, не входящих в НАТО, чтобы этот формат был приемлем для России. Конкретные границы зоны пока не определены. Как отмечает телеканал, разработка плана началась после российско-американского саммита на Аляске, состоявшегося 15 августа.

Издание Politico со ссылкой на источники сообщало в конце августа о предложении европейских стран создать 40-километровую буферную зону вдоль линии фронта между Россией и Украиной. По данным собеседников, Соединенные Штаты в этих переговорах не участвуют, и пока неизвестно, согласится ли Киев на такой план, поскольку он подразумевает возможные территориальные уступки. В рамках обсуждений рассматривается размещение в зоне от 4 тыс. до 60 тыс. военнослужащих.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 35
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5803
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3036
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1241
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2613
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5288
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7006
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1247
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4287
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1412
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5093

