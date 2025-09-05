Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка «потеряла» Россию и Индию из-за Китая. Свой пост в Truth Social он сопроводил фотографией президента России Владимира Путина вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого мрачного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал Трамп.

На этой неделе лидеры Китая, России и Индии приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в китайском Тяньцзине.