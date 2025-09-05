Ссора двух Дональдов

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не сожалеет о своих словах, когда называл президента США Дональда Трампа «российским агентом» .

«Я не жалею ни о каких словах, которые я сказал за свою жизнь… Президент Трамп является взыскательным и трудным партнером не только с моей точки зрения», – заявил Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVO Info.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава не намерена «стоять на коленях» перед Вашингтоном, поскольку Польша платит значительные суммы за американское вооружение и размещение американских войск на своей территории.

Туск в марта 2023 года на встрече с избирателями заявил, что «зависимость Трампа от российских спецслужб не подлежит дискуссии». Позднее, уже в должности премьер-министра в 2024 году, он отказался от этих слов, утверждая, что «никогда такого не говорил». Однако на его канале в YouTube по-прежнему доступна видеозапись той встречи, где зафиксировано это высказывание.