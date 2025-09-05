USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Что за недуг поразил азербайджанцев?

Ульвия Худиева
14:56 1481

В последнее время среди жителей Азербайджана распространяется заболевание, характеризующееся высокой температурой, болью в горле и мышцах, а также слабостью. Симптомы могут сохраняться несколько дней.

По словам инфекциониста Министерства здравоохранения Таяра Эйвазова, гриппоподобные симптомы вызваны сезонными респираторными вирусами. «Такие случаи встречаются круглый год, включая летние месяцы, и обычно проходят без осложнений. После выздоровления могут сохраняться остаточные явления, такие как сухой кашель и усталость, но это не указывает на активную инфекцию», — пояснил эксперт.

Он отметил, что случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в стране крайне редки, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. «Однако с приближением осенне-зимнего периода, когда активизируются воздушно-капельные инфекции, органы здравоохранения начали просветительские кампании.

Со второй половины сентября, с началом учебного года, большое количество людей находится в закрытых помещениях — аудиториях, коридорах, классах. Это создает условия для распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем», — подчеркнул Эйвазов.

Для защиты от инфекций эксперт рекомендует соблюдать правила респираторной и ручной гигиены, а лицам из групп риска — вакцинироваться против гриппа.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 39
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5806
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3039
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1247
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2618
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5295
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7006
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1248
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4287
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1413
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5095

