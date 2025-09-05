Что за недуг поразил азербайджанцев?

В последнее время среди жителей Азербайджана распространяется заболевание, характеризующееся высокой температурой, болью в горле и мышцах, а также слабостью. Симптомы могут сохраняться несколько дней.

По словам инфекциониста Министерства здравоохранения Таяра Эйвазова, гриппоподобные симптомы вызваны сезонными респираторными вирусами. «Такие случаи встречаются круглый год, включая летние месяцы, и обычно проходят без осложнений. После выздоровления могут сохраняться остаточные явления, такие как сухой кашель и усталость, но это не указывает на активную инфекцию», — пояснил эксперт.

Он отметил, что случаи заражения новой коронавирусной инфекцией в стране крайне редки, а эпидемиологическая ситуация остается стабильной. «Однако с приближением осенне-зимнего периода, когда активизируются воздушно-капельные инфекции, органы здравоохранения начали просветительские кампании.

Со второй половины сентября, с началом учебного года, большое количество людей находится в закрытых помещениях — аудиториях, коридорах, классах. Это создает условия для распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем», — подчеркнул Эйвазов.

Для защиты от инфекций эксперт рекомендует соблюдать правила респираторной и ручной гигиены, а лицам из групп риска — вакцинироваться против гриппа.