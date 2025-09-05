Потери России в войне с Украиной резко выросли

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году количество погибших российских военных, которых удалось установить поименно, достигло 128 115 человек, следует из подсчета «Русской службы BBC» и «Медиазоны».

За июнь, июль и август журналисты нашли 23 305 новых некрологов российских военных. В некоторые дни публиковалось по 400-420 некрологов, что в три раза больше, чем средние показатели 2024 года. BBC отмечает, что общее число публикуемых сообщений не равняется числу подтвержденных погибших в тот или иной период.

«Подводить итоги летнего наступления России еще рано, поскольку извещения о смерти военных приходят к родственникам с задержкой, а затем у нас уходит дополнительное время, чтобы их перепроверить. Однако какие-то цифры уже доступны», — говорится в материале.

BBC также пишет, что заключенные, завербованные на фронт из колоний, составляют 14% всех установленных журналистами погибших военных, а добровольцы — 29%. Доля последних «продолжает стремительно расти», так как те, кто подписал контракт уже после начала войны, стали «основой наступательной силы российской армии в Украине». 11% всех погибших — это мобилизованные, но реальные потери могут быть выше, так как во многих некрологах не указывается статус погибших.