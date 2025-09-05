USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Потери России в войне с Украиной резко выросли

14:57 1266

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году количество погибших российских военных, которых удалось установить поименно, достигло 128 115 человек, следует из подсчета «Русской службы BBC» и «Медиазоны».

За июнь, июль и август журналисты нашли 23 305 новых некрологов российских военных. В некоторые дни публиковалось по 400-420 некрологов, что в три раза больше, чем средние показатели 2024 года. BBC отмечает, что общее число публикуемых сообщений не равняется числу подтвержденных погибших в тот или иной период.

«Подводить итоги летнего наступления России еще рано, поскольку извещения о смерти военных приходят к родственникам с задержкой, а затем у нас уходит дополнительное время, чтобы их перепроверить. Однако какие-то цифры уже доступны», — говорится в материале.

BBC также пишет, что заключенные, завербованные на фронт из колоний, составляют 14% всех установленных журналистами погибших военных, а добровольцы — 29%. Доля последних «продолжает стремительно расти», так как те, кто подписал контракт уже после начала войны, стали «основой наступательной силы российской армии в Украине». 11% всех погибших — это мобилизованные, но реальные потери могут быть выше, так как во многих некрологах не указывается статус погибших.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 40
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5809
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3039
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1248
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2622
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5300
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7007
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1249
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4288
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1415
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5096

