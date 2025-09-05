США вооружают Польшу высокоточными бомбами

USD 1.7000
Польша приобрела у США высокоточные авиабомбы, предназначенные для истребителей F-35, сообщает издание Defence24.

«Агентство вооружения подписало межправительственное соглашение с США на поставку малогабаритных управляемых бомб типа SDB, в первую очередь для польских F-35A», – говорится в материале.

Согласно данным издания, стоимость контракта составляет $120 млн, поставки будут реализованы до 2028 года.

Уточняется, что помимо F-35, данные боеприпасы могут использоваться также истребителями F-16 и FA-50, состоящими на вооружении ВВС Польши. Точное количество закупленных бомб не раскрывается, однако стоимость одной единицы в 2025 году оценивается примерно в $80 тыс.

Отметим, что в 2020 году Польша заключила контракт с США на поставку 32 истребителей F-35A в конфигурации Block 4 на общую сумму около $4,6 млрд. Поставка самолетов должна завершиться к 2030 году.

Управляемые бомбы GBU-39/B Small Diameter Bombs (SDB) предназначены для высокоточного поражения множества целей в рамках одного вылета. Их масса составляет около 110 килограммов, при этом примерно 90 килограммов приходится на боевую часть. Эти боеприпасы способны поражать объекты на расстоянии до 100 километров.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 42
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5811
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3041
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1248
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2625
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5302
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7007
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1249
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4288
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1416
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5096

