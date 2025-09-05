США вооружают Польшу высокоточными бомбами

«Агентство вооружения подписало межправительственное соглашение с США на поставку малогабаритных управляемых бомб типа SDB, в первую очередь для польских F-35A», – говорится в материале.

Согласно данным издания, стоимость контракта составляет $120 млн, поставки будут реализованы до 2028 года.

Уточняется, что помимо F-35, данные боеприпасы могут использоваться также истребителями F-16 и FA-50, состоящими на вооружении ВВС Польши. Точное количество закупленных бомб не раскрывается, однако стоимость одной единицы в 2025 году оценивается примерно в $80 тыс.

Отметим, что в 2020 году Польша заключила контракт с США на поставку 32 истребителей F-35A в конфигурации Block 4 на общую сумму около $4,6 млрд. Поставка самолетов должна завершиться к 2030 году.

Управляемые бомбы GBU-39/B Small Diameter Bombs (SDB) предназначены для высокоточного поражения множества целей в рамках одного вылета. Их масса составляет около 110 килограммов, при этом примерно 90 килограммов приходится на боевую часть. Эти боеприпасы способны поражать объекты на расстоянии до 100 километров.