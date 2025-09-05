USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти

Введенные в июле этого года санкции Евросоюза против России распространились на нефтеперерабатывающий завод Star в Турции, который принадлежит Азербайджану.

В заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Анитты Хиппер говорится, что «если НПЗ Star — или любой другой НПЗ в третьих странах — будет использовать российскую сырую нефть для производства продукции, предназначенной для экспорта в ЕС, это больше не будет разрешено».

По ее словам, мера направлена на то, чтобы «предотвратить попадание российской сырой нефти на рынок Евросоюза в любой форме, и является частью стратегии ЕС по дальнейшему ослаблению способности России вести войну».

В принятом в июле этого года 18-м пакете санкций ЕС в качестве меры, препятствующей обходу санкций, наложен запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, если они перерабатываются в третьих странах. «Запрещены закупка, импорт или передача, прямо или косвенно, в Союз нефтепродуктов, полученных в третьих странах из российской сырой нефти, а также предоставление соответствующей технической или финансовой помощи. Данное решение также вводит список стран-партнеров, в отношении которых действует комплекс ограничительных мер, по существу эквивалентных мерам, введенным Союзом в отношении импорта российской нефти и нефтепродуктов», — говорится в документе.

15:53 45
15:24 5812
13:53 3045
14:42 1250
14:11 2630
13:04 5308
03:29 7008
13:39 1250
00:56 4289
13:03 1417
11:55 5096

