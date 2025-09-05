USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Европейцы едут в Вашингтон ради санкций против России

15:53 65

Делегация ЕС направляется в Вашингтон для совместной работы с США над новым санкционным пакетом против РФ. Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

«В Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать над этим с американскими партнерами», - сообщил Кошта.

Он заявил о необходимости увеличить количество санкционных мер, чтобы заставить Россию остановить войну.

Кошта также подчеркнул, что Европа работает вместе с Украиной «над общим будущим», поддерживая восстановление страны и ее путь к вступлению в ЕС.

«Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе - не только лучшая гарантия безопасности, это также самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев», - добавил Кошта.

Он также отметил, что в ЕС поражены реформами, которые проводит Украина несмотря на войну, и работа должна продолжиться.

Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
Сийярто: сотрудничество с Азербайджаном укрепило позиции Венгрии
15:53 46
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 5814
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
Сделка на 3 миллиарда долларов в Италии. Требуются гарантии от правительства Азербайджана
13:53 3045
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
Трамп: США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
14:42 1252
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку?
Кто изуродовал одно из знаковых зданий Баку? видео
14:11 2632
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
МИД Азербайджана удивился заявлению Москвы
13:04 5311
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка
Политические катаклизмы раскачали экономику Турции: новая лихорадка наша корреспонденция; все еще актуально
03:29 7008
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
Верховный суд не ужесточил наказание фигурантам «Тертерского дела»
13:39 1250
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению
Санкционное сито пропускает российские алмазы через Армению по следам громкого расследования
00:56 4289
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
70 стран на мировом финале по программированию в Баку. Что это даст Азербайджану?
13:03 1417
«Байрактары» вернулись на фронт
«Байрактары» вернулись на фронт видео
11:55 5096

