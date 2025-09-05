Европейцы едут в Вашингтон ради санкций против России

Делегация ЕС направляется в Вашингтон для совместной работы с США над новым санкционным пакетом против РФ. Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

«В Брюсселе начинается работа над новым санкционным пакетом, и европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать над этим с американскими партнерами», - сообщил Кошта.

Он заявил о необходимости увеличить количество санкционных мер, чтобы заставить Россию остановить войну.

Кошта также подчеркнул, что Европа работает вместе с Украиной «над общим будущим», поддерживая восстановление страны и ее путь к вступлению в ЕС.

«Понятно, что членство Украины в Европейском Союзе - не только лучшая гарантия безопасности, это также самый эффективный путь к благосостоянию и лучшему будущему для украинцев», - добавил Кошта.

Он также отметил, что в ЕС поражены реформами, которые проводит Украина несмотря на войну, и работа должна продолжиться.