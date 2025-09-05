Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана

Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сказал на пресс-конференции по итогам 11-го заседания венгерско-азербайджанского межправительственного экономического комитета, прошедшего 5 сентября 2025 года на «Пушкаш Арене».

Венгрия уже 15 лет выстраивает сотрудничество с Азербайджаном на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

«Над нами поначалу смеялись те европейцы, которые сегодня в Баку фотографируются с президентом Азербайджана», — отметил Сийярто.

Он заявил, что сотрудничество с Азербайджаном принесло Венгрии серьезные результаты в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и строительстве. По его словам, энергетическое партнерство позволило Венгрии выйти на международные энергетические рынки в новом качестве как страны-производителя энергии, несмотря на отсутствие собственных крупных месторождений.

Сийярто напомнил, что венгерские компании MOL и MVM стали совладельцами крупнейших месторождений нефти и газа в Азербайджане. В 2024 году около 15% добычи углеводородов MOL, что составило около 5 млн баррелей нефти, было связано с Азербайджаном. Кроме того, достигнута договоренность о начале добычи природного газа с 2026 года. MVM также добыла 382 млн кубометров газа за четыре месяца прошлого года.

Сийярто подчеркнул, что это обеспечивает Венгрии новые позиции и возможности для энергетической безопасности. Также он сообщил, что венгерские фармацевтические компании теперь будут производить лекарства в Азербайджане на контрактной основе. Он добавил, что в ближайшее время в стране начнется строительство крупного завода по производству банок для напитков Hell.

Министр добавил, что Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и готова участвовать в восстановлении Карабахского региона. В частности, уже утверждены планы реконструкции поселка Солтанлы, строительство начнется в ближайшее время.