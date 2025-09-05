USD 1.7000
Россияне прорываются в Купянск
Россияне прорываются в Купянск

Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана

15:53 1808

Венгрия уже 15 лет выстраивает сотрудничество с Азербайджаном на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.

Об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сказал на пресс-конференции по итогам 11-го заседания венгерско-азербайджанского межправительственного экономического комитета, прошедшего 5 сентября 2025 года на «Пушкаш Арене».

«Над нами поначалу смеялись те европейцы, которые сегодня в Баку фотографируются с президентом Азербайджана», — отметил Сийярто.

Он заявил, что сотрудничество с Азербайджаном принесло Венгрии серьезные результаты в энергетике, фармацевтике, сельском хозяйстве и строительстве. По его словам, энергетическое партнерство позволило Венгрии выйти на международные энергетические рынки в новом качестве как страны-производителя энергии, несмотря на отсутствие собственных крупных месторождений.

Сийярто напомнил, что венгерские компании MOL и MVM стали совладельцами крупнейших месторождений нефти и газа в Азербайджане. В 2024 году около 15% добычи углеводородов MOL, что составило около 5 млн баррелей нефти, было связано с Азербайджаном. Кроме того, достигнута договоренность о начале добычи природного газа с 2026 года. MVM также добыла 382 млн кубометров газа за четыре месяца прошлого года.

Сийярто подчеркнул, что это обеспечивает Венгрии новые позиции и возможности для энергетической безопасности. Также он сообщил, что венгерские фармацевтические компании теперь будут производить лекарства в Азербайджане на контрактной основе. Он добавил, что в ближайшее время в стране начнется строительство крупного завода по производству банок для напитков Hell.

Министр добавил, что Венгрия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и готова участвовать в восстановлении Карабахского региона. В частности, уже утверждены планы реконструкции поселка Солтанлы, строительство начнется в ближайшее время.

Глава СБУ о важности операции «Паутина»
Глава СБУ о важности операции «Паутина»
18:00 7
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
ТуранБанк удостоен международной награды за «Лучший проект по финансированию малого и среднего предпринимательства»
17:53 42
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
Индия отвечает Азербайджану: Мы ни при чем! А кто же? Россия?
17:00 1971
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
В аэропорт теперь за 40-50 манатов
17:41 656
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
Азербайджанский завод попал под санкции ЕС из-за российской нефти
15:39 3969
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов
Небывалая атака на «Карабах» из-за отсутствия трансферов перед Лигой чемпионов Президент Тахир Гезяль отвечает
17:02 1352
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
Нурлана Абдуллаева представит «Твой знакомый голос»
16:32 909
Израиль ровняет многоэтажки с землей
Израиль ровняет многоэтажки с землей видео
16:24 1577
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО
Украинцы поразили российский нефтезавод и системы ПВО фото; видео
16:19 1986
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
Глава МИД Венгрии в восторге от Азербайджана
15:53 1809
ВСУ зачистили село под Добропольем
ВСУ зачистили село под Добропольем обновлено 15:24
15:24 6747
