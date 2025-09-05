Си улыбается Путину, а платежи не проходят

Проблема с проведением платежей через китайские банки, с которыми российские компании столкнулись после усиления американских санкций, сохраняется. Об этом заявил вице-президент «Норникеля» Антон Берлин, сообщает Reuters.

По словам Берлина, несмотря на две встречи лидеров России и КНР Владимира Путина с Си Цзиньпином за последний год и заверения российских чиновников о решении проблем с трансграничными расчетами, на практике платежи продолжают застревать в банках на недели.

«Как только выходит какой-то новый пакет санкций, неважно, даже если он никаким боком не касается нашей продукции, нашей компании, китайские банки берут паузу на две-три-четыре недели, им надо изучить текст, и платежи просто зависают», — приводит Reuters выступление топ-менеджера в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вице-президент также указал, что китайские банки отказываются открывать безопасные банковские счета для российских товаров. При этом «Норникель», принадлежащий миллиардеру Владимиру Потанину, направляет более половины своей продукции в Азию, где крупнейшим клиентом компании стал Китай. Хотя формально компания не подпадает под санкции, банки и деловые партнеры все чаще воспринимают его как нежелательного контрагента.

По его мнению, решение проблемы займет не менее двух лет и потребует повышения уровня конфиденциальности международных транзакций России, а в идеале — создания собственной международной платежной системы, независимой от Запада.

«По сути, нужна система трансграничных платежей, которая, понятна национальным регуляторам… До этого всегда говорили о повышении прозрачности финансовых расчетов, а вот анонимность сейчас становится тоже важным аспектом, что прозрачность должна быть очень ограничена для тех регуляторов, кого это касается», — пояснил топ-менеджер.

Тем временем в правительстве РФ тем временем заверяют, что проблема трансграничных платежей решена.

«Внешняя торговля продолжается, платежи продолжаются. Это говорит о том, что все участники внешнеэкономической деятельности как внутри России, так и за ее пределами, то есть наши ключевые торговые партнеры, заинтересованы в том, чтобы платежи продолжали ходить», — заявил директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев на ВЭФ.

По его мнению, российская финансовая инфраструктура, благодаря усилиям как экспортеров, так и импортеров, продемонстрировала «гибкость и адаптивность».